Активисты требуют от Порошенко еще одного увольнения

Инициаторы сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» требуют, чтобы президент Петр Порошенко уволил с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева из-за его вероятной причастности к убийству активистки. Об этом 4 марта сообщается на странице сообщества в Facebook.

«Увольняйте Гордеева с должности. Иначе вы, Петр Порошенко — один из тех, кто покрывает это страшное и резонансное убийство», — отметили активисты.

В частности, в соцсети активисты заявили, что поддерживают решение уволить Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В то же время, они утверждают, что Гордеев является одним из заказчиков убийства Гандзюк.

«Вам комфортно, что Гордеев, партиец Блока Петра Порошенко и ваш подчиненный в президентской вертикали, не просто допустил в области серию нападений, но и заказал то, которое закончилось смертью», — говорится в заметке активистов.

«Вы, правда, хотите дождаться официальных подозрений и обнародования новой шокирующей информации о заказчиках и навсегда остаться тем, кто покрывал до последнего херсонских нелюдей?», — отмечают в сообществе.

Напомним, что обвинения о причастности к организации убийства активистки в адрес Гордееева и председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера выдвинул отец Гандзюк — Виктор. Отец активистки назвал партию кандидата в президенты Юлии Тимошенко «Батькивщина», в состав которой входил Мангер, и партию Порошенко «партиями убийц».

Мангер после обвинений Гандзюка заявил, что прекращает членство в «Батькивщине» на время расследования, а 9 февраля его исключили из партии и рекомендовали уйти из облсовета.

В интервью «Украинской правде» Мангер заявил, что у Гандзюк были конфликты с различными властными структурами и даже с Порошенко, но у президента позже опровергали.

Относительно Гордеева, то генпрокурор Юрий Луценко заверил, что доказательств его причастности к совершению преступления нет.