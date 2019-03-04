Порошенко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Тимошенко

Действующий президент Петр Порошенко во втором туре проигрывает обоим своим оппонентам — и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в феврале.
«Моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко (31% против 24%). В то же время, Владимир Зеленский побеждает как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%)», — говорится в сообщении.
При этом 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского — 17%.
«За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели Порошенко. Показатели Тимошенко на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу Зеленского, люди старшего возраста — в победу Порошенко и Тимошенко», — отмечают социологи.
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