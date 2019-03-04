Россия вслед за США приостановила свое участие в договоре о РСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Договор РСМД был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД. Вслед за этим о зеркальных мерах объявила Москва.

США и Россия неоднократно предъявляли друг другу взаимные претензии по исполнению договора. ДРСМД запрещает производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. По версии Пентагона, условия договора нарушает российская ракета 9M729.

В свою очередь, Россия считает нарушением ДРСМД испытания беспилотных летательных аппаратов, схожих по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами. Также Вашингтон испытывал баллистические ракеты-мишени и начал размещать в Европе установки Mk 41, которые могут запускать ракеты «Томагавк».