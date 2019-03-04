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Исследование: Что нужно, чтобы стать отличным руководителем

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Исследование: Что нужно, чтобы стать отличным руководителем

Большинство людей представляют себе генерального директора примерно так: экстравертный, харизматичный, уверенный в себе руководитель с дипломом элитной школы, который, не сделав ни одной ошибки, поднялся по карьерной лестнице на самую вершину.

Но новое исследование, проводившееся на протяжении 10 лет ведущей консалтинговой фирмой и экономистами двух бизнес-школ и опубликованное в этом месяце в Harvard Business Review, показало, что наиболее успешные руководители часто не вписываются в этот шаблон.

Авторы проекта под названием «Геном генерального директора» использовали базу данных, включавшую всестороннюю оценку производительности и обширную биографическую информацию на 17 тысяч топ-менеджеров, в том числе 2 тысячи генеральных директоров. База данных, созданная консалтинговой компанией ghSmart, включает в себя все: от истории карьеры до поведенческих моделей, от того, как руководители выполняли свои функции на прошлых работах, до принятых ими решений и демографической информации.

При участии статистиков и финансовых аналитиков они изучили выборку из 930 таких генеральных директоров, чтобы найти черты и модели, которые лучше всего прогнозируют, кто может, а кто не может стать CEO. Они также собрали информацию о производительности 212 этих менеджеров, чтобы сравнить, как поведение самых эффективных из них соотносится с чертами, благодаря которым обычно нанимают руководителей.

Результаты оказались удивительными. Чуть больше половины руководителей, которые добились большего успеха, чем ожидали инвесторы и члены правления, на самом деле были интровертами, а не общительными руководителями, какими их привыкли считать довольные клиенты.

«Самое большое прозрение, в общем-то, заключается в том, что некоторые черты, которые привлекают членов совета директоров в СЕО, не влияют на их производительность, — говорит Елена Ботельо, партнер ghSmart и соучредитель проекта. — Самыми привлекательными выглядят харизматики, те, кто успешно себя презентует и более эффектно держит себя во время собеседования».

Ботельо считает, что интроверты не обязательно выступают сильнее других, но в ее выборке они смогли превысить ожидания, потому что советы директоров больше любят экстравертов.

«Я участвовала в переговорах и совет директоров выражал беспокойство — «этот человек такой сильный интроверт, сможет ли он стать настоящим лидером?», — рассказывает она. Аналогичным образом, по данным исследования, кандидаты, которые продемонстрировали большую уверенность, имели в два с лишним раза больше шансов быть избранными на пост генерального директора, хотя после назначения уверенные в себе СЕО не то что бы работали более продуктивно.

Между тем, только у 7% самых эффективных руководителей — которые управляли тяжеловесами из списка Fortune 10 и компаниями с годовым оборотом в $10 млн и более, — был диплом «Лиги плюща», несмотря на общепринятое мнение, что «корочка» имеет значение. «Корреляция между дипломом и конечной эффективностью была нулевая», — отмечает она, признавая, что показатель может быть выше, если рассмотреть только крупные фирмы из списка Fortune 500.

Еще одно заблуждение, которое допускают члены правления при выборе генерального директора: они отдают предпочтение кандидатам с безупречной карьерной траекторией. Только резюме, полное достижений, имеет шанс пройти путь от MBA до зала заседаний. Но почти все руководители в их выборке, которые были кандидатами на должность генерального директора, допускали какую-то серьезную ошибку — например, переплата за приобретенный актив или ошибки при найме. Почти у половины из них также было то, что исследователи назвали карьерным «взрывом», который стоил им работы, а бизнесу — больших денег. И три четверти этой группы все-таки стали СЕО.

Так что же делает руководителей успешными? Проанализировав все данные, исследователи обнаружили, что примерно половина кандидатов, набравших общий рейтинг «А» в базе данных при оценке на должность генерального директора, отличились более чем по одной из четырех управленческих характеристик. (И только 5% самых слабых исполнителей продемонстрировали то же самое.) Вот эти четыре умения: налаживать контакты с заинтересованными сторонами; легко адаптироваться к изменениям; быть надежными и предсказуемыми, а не уникальными; уверенно принимать быстрые, пусть и не идеальные решения.

Действительно, эта последняя черта — быстро принять решение даже без всей необходимой информации, — одно из четырех «важных качеств», описанных руководителем Amazon Джеффом Безосом в его последнем письме акционерам. Называя это «быстрым принятием решений», Безос написал, что «большинство решений, вероятно, должны приниматься, когда у вас есть 70% информации, которую вы хотели бы иметь. Если вы ждете 90%, то скорее всего опоздаете». Ошибаться не всегда плохо, пишет он. «Если вы хорошо умеете корректировать курс, то ошибиться может быть выгоднее, чем вы думаете, тогда как медлительность наверняка будет стоить дорого».

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Ботельо соглашается, что эта черта была самой удивительной. «Мы, честно говоря, ожидали, что сильные СЕО выделяются качеством своих решений — что в большинстве случаев они не ошибаются, — говорит она. — Но, как оказалось, ключевое — это скорость. Качество — это что-то, что они развили раньше, но дальше им нужно сделать шаг вперед и принимать решение быстрее, даже при большей неопределенности».

Источник

менеджмент, руководитель, исследование
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