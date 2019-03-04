В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные «евробляхи»

В Государственной фискальной службе назвали топ-5 самых дорогих и самых дешевых «евроблях», растаможенных за время действия льготного периода. Об этом пресс-служба ГФС написала на своем сайте.

Так, в топ-пятерку дорогих растаможенных «евроблях» вошли легковые автомобили таких марок:

Mercedes-Benz, модель AMG G 63 2018 выпуска. Таможенная стоимость — 171,2 тыс. долл. Уплачено более 1,5 млн грн налогов и платежей при таможенном оформлении;

Porsche, модель 971, 2017 выпуска. Таможенная стоимость — 148,5 тыс. долл. За его растаможку владелец заплатил почти 1,3 млн грн;

Audi, модель R8, 2017 выпуска. Таможенная стоимость — 137,7 тыс. долл. Сумма уплаченных налогов и платежей — почти 1,2 млн грн;

Bentley, модель Mulsanne 2010 год выпуска. Таможенная стоимость — 108 тыс. долл. Уплачено более 1 млн грн налогов и платежей;

Bentley, модель Flying spur W12 2014 выпуска. Таможенная стоимость — 96,6 тыс. долл. За ее растаможку владелец заплатил более 879 тыс. грн.

В топ-пятерку недорогих «евроблях», растаможенных в льготный период, попали легковые автомобили таких марок:

Audi, модель A4 1996 года выпуска. Таможенная стоимость — 6,5 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей — 42,2 тыс. грн;

VW, модель Passat 1998 года выпуска. Таможенная стоимость — 7,4 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей — 28 тыс. грн;

BMW, модель 320D 1998 года выпуска. Таможенная стоимость — 8,9 тыс. грн. За это авто уплачено налогов и платежей на 43,9 тыс. грн;

Opel, модель Vectra 2001 года выпуска. Таможенная стоимость — 8,9 тыс. uрн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей — 22,3 тыс. грн;

Daewoo, модель Lanos 2000 года выпуска. Таможенная стоимость — 9,2 тыс. грн. За растамажывание этого автомобиля владелец заплатил почти 50 тыс. грн.

Всего за период действия льготного периода для растаможивания автомобилей таможни ГФС оформили более 218 тыс. таких транспортных средств, за что было уплачено почти 14 млрд грн платежей.

Напомним, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны будут или вывезти их из Украины, или продать на запчасти.