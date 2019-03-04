В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные «евробляхи»

В Государственной фискальной службе назвали топ-5 самых дорогих и самых дешевых «евроблях», растаможенных за время действия льготного периода. Об этом пресс-служба ГФС написала на своем сайте.
Так, в топ-пятерку дорогих растаможенных «евроблях» вошли легковые автомобили таких марок:
В топ-пятерку недорогих «евроблях», растаможенных в льготный период, попали легковые автомобили таких марок:
Всего за период действия льготного периода для растаможивания автомобилей таможни ГФС оформили более 218 тыс. таких транспортных средств, за что было уплачено почти 14 млрд грн платежей.
Напомним, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны будут или вывезти их из Украины, или продать на запчасти.
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