Государство уже собрало с «бляхеров» 10 миллиардов

Количество оформленных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией резко увеличилось — с 80,1 тыс. по состоянию на 31 января до 161 тыс. транспортных средств на 13 февраля, а их собственники уплатили в бюджет 10,1 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в четверг.
«Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных автомобилей резко выросло с конца января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля — почти 8 тыс.», — указала ГФС в сообщении на сайте.
Ранее ГФС сообщала об оформлении 3,8 тыс. таких авто в сутки.
Количество растаможенных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза, достигло 101,5 тыс. транспортных средств, платежи за их оформление составили 6,3 млрд грн. В том числе 86,8 тыс. автомобилей находились в Украине с нарушениями требований таможенного законодательства, за что их собственники дополнительно уплатили 737,6 млн грн, свидетельствуют данные ГФС.
В то же время Кабинет министров на заседании в среду упростил порядок таможенного оформления таких автомобилей. Соответствующим постановлением правительство разрешило при таможенном оформлении и первой регистрации применять наравне с сертификатами соответствия технический паспорт страны последней регистрации автомобиля для подтверждения соответствия требованиям экологических норм.
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