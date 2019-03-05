Посол США призвала провести аудит «Укроборонпрома» и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного

Посол США в Украине Мари Йованович настаивает на том, что правительство Украины должно провести аудит предприятий госконцерна «Укроборонпром» и провести расследование фактов коррупции после появления информации, изложенной в третьей части фильма-расследования команды журналистских расследований Bihus.Info о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.

«Правительство Украины должно провести аудит „Укроборонпрома“ и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе», — сказала она на информационном марафоне «Диалоги во времени» во вторник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Йованович, также должны быть проведены расследования коррупции в госконцерне «Укроборонпром».

Напомним, 25 февраля издание «Bihus.info» обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковський.

4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил «откат» по хищению в оборонном комплексе в размере 30 тысяч долларов.