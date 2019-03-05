Посол США призвала вернуть норму о незаконном обогащении

Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что норма о незаконном обогащении должна быть восстановлена в украинском законодательстве как один из важных элементов борьбы с коррупцией.

«Решение КС нам кажется очень значительным шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабляет антикоррупционную архитектуру в Украине, включая Высший антикоррупционный суд, который должен быть создан в Украине, и НАБУ», — сказала она на информационном марафоне «Диалоги во времени» во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Посол добавила, что украинцы все еще ожидают результатов в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права.

«Я думаю, что после решения, принятого на прошлой неделе, будет принята, а не просто предложена, новая поправка в Уголовный кодекс, которая не только восстановит незаконное обогащение в качестве инструмента противодействия коррупции, но и восстановит десятки дел, которые были подорваны этим решением суда», — подчеркнула Йованович.

Напоним, что 26 февраля КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Статья потеряла силу с дня принятия судом этого решения.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из обязательств страны перед Международным валютным фондом, а также одним из требований Евросоюза по выполнению плана действий по визовой либерализации.