Посол США призвала вернуть норму о незаконном обогащении

Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что норма о незаконном обогащении должна быть восстановлена в украинском законодательстве как один из важных элементов борьбы с коррупцией.
«Решение КС нам кажется очень значительным шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабляет антикоррупционную архитектуру в Украине, включая Высший антикоррупционный суд, который должен быть создан в Украине, и НАБУ», — сказала она на информационном марафоне «Диалоги во времени» во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Посол добавила, что украинцы все еще ожидают результатов в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права.
«Я думаю, что после решения, принятого на прошлой неделе, будет принята, а не просто предложена, новая поправка в Уголовный кодекс, которая не только восстановит незаконное обогащение в качестве инструмента противодействия коррупции, но и восстановит десятки дел, которые были подорваны этим решением суда», — подчеркнула Йованович.
Напоним, что 26 февраля КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Статья потеряла силу с дня принятия судом этого решения.
Уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из обязательств страны перед Международным валютным фондом, а также одним из требований Евросоюза по выполнению плана действий по визовой либерализации.
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