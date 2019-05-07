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В пятницу вступят в силу повышенные пошлины США на китайские товары

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В пятницу вступят в силу повышенные пошлины США на китайские товары

Американские пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены с 10% до 25% в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 по Киеву), заявил журналистам торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

«В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности», — цитируют СМИ заявление Р.Лайтхайзера.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось «существенное отступление».

Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент Дональд Трамп.

Он, характеризуя причины своего решения, написал в воскресенье в микроблоге в Twitter: «Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!».

Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных пошлин на весь остальной китайский экспорт в США.

Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, писала в понедельник The Washington Post.

«Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе», — говорится в публикации.

Издание привело мнение своих информированных источников, что из-за объявленных Трампом новых пошлин на китайские товары визит китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть отменен.

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В то же время, как сообщило гонконгское издание South China Morning Post, Лю Хэ все же прибудет в Вашингтон, но сократит пребывание там. Он прилетит в США в четверг — на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Официального подтверждения сообщений от китайской стороны не поступало.

США, Китай, пошлины, торговая война
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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