Глава Минторга США признал, что до заключения торговой сделки с Китаем пока еще очень далеко

Вашингтон и Пекин пока еще не приблизились к достижению торгового соглашения, имеется много нерешенных вопросов. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

«Мы бы хотели заключить сделку, но это должна быть такая сделка, которая будет приемлема для обеих сторон», — констатировал он. «Мы в милях и милях от решения вопроса», — подчеркнул министр.

«И, честно говоря, это не должно быть большим сюрпризом», — пояснил Росс. Как он уточнил, обсуждается «чрезвычайно много вопросов», в том числе «структурные реформы в китайской экономике», нужные с точки зрения США. «Еще более важны для нас механизмы и взыскания за невыполнение того, о чем бы мы могли договориться», — пояснил министр.

Как напомнил Росс, в числе спорных вопросов — наличие торгового дисбаланса, доступ к китайским рынкам американских компаний, а также защита интеллектуальной собственности. Министр отметил, что, как планируется, на следующей неделе в США прибудет китайская делегация в составе около 30 человек для продолжения консультаций по торговым вопросам.

Напомним, что в начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, заканчивается 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то повышение тарифов вступит в силу.