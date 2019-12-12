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США готовы вдвое снизить пошлины на ряд китайских товаров

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США готовы вдвое снизить пошлины на ряд китайских товаров

Представители США на переговорах с КНР по урегулированию споров в сфере торговли предложили сократить вдвое пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, американская сторона также готова отказаться от своих планов по повышению тарифов на ряд товаров из Китая, которое намечено на 15 декабря. Источники издания утверждают, что с такими предложениями Вашингтон выступил в последние пять дней, потребовав от Пекина обязательств по приобретению крупных партий сельскохозяйственной и другой продукции американского производства, охране прав на американскую интеллектуальную собственность, а также предоставлению США более широкого доступа к китайскому сектору финансовых услуг. В случае несоблюдения Пекином этих требований американская сторона готова будет вернуть пошлины на прежний уровень.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что Вашингтон «подходит очень близко» к заключению торговой сделки с Китаем. «Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже», — сказано в сообщении.

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6 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

США, Китай, пошлины, торговая война
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Четверг, 12 декабря 2019
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