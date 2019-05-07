Омелян собирается продолжить работу при Зеленском

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что продолжит работу после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность.
«Очевидно, так или иначе это произойдет. По меньшей мере, в начале президентства господина Зеленского, поскольку мы имеем каденцию нынешнего парламента до осени, когда состоятся парламентские выборы», — заявил Омелян в эфире телеканала Zik, отвечая на вопрос, готов ли он продолжать работу в правительстве при президенте Зеленском.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления Зеленского в должность подаст в отставку. В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что примет решение о том, будет ли он оставаться на должности, после личной встречи с Зеленским.
Отметим, что согласно закону, президентская квота — это только два министра: иностранных дел и обороны. Только на эти назначения может повлиять новый президент. Поэтому правительство во главе с Владимиром Гройсманом, скорее всего, продолжит работать до избрания нового состава Рады и формирования новой коалиции.
Очередные выборы в Верховную раду пройдут в октябре 2019 года. Впрочем, ранее Зеленский не исключил, что инициирует роспуск Рады после того, как станет главой государства.
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