Антикоррупционный суд сможет начать работу только через 4 месяца

Высший антикоррупционный суд сможет начать работу не раньше, чем через четыре месяца.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу судья ВАС Маркиян Галабала.

«Высший антикоррупционный суд сможет запустить свою работу не раньше, чем через четыре месяца», — сказал он.

По словам Галабалы, именно столько времени нужно для оборудования специальной комнаты, где следственные судьи будут оказывать санкции для проведения следственных действий.

«В свое время у Верховного суда на это (оборудования специальной комнаты — ред.) ушло четыре месяца. Не думаю, что у нас получится быстрее», — отметил он.

Судья объяснил, что столько времени нужно для проведения ремонта с применением звукоизолирующих материалов, а также для получения различных разрешений от уполномоченных органов.

Как сообщалось, во вторник, 7 мая, в Киеве началось собрание судей Высшего антикоррупционного суда. В повестке дня — избрание председателя и заместителя, а также определение персонального и количественного состава следственных судей и их профессиональная специализация.