Гройсман внезапно призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом он заявил в пятницу на пленарном заседании парламента.

«Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность», — сказал премьер, добавив, что это, по его убеждению, «правильно, честно и достойно».

По словам Гройсмана, вопрос депутатской неприкосновенности в числе тех, при решении которого можно «вернуть доверие людей».

Напомним, что в ходе избирательной кампании Владимир Зеленский обещал сразу после инаугурации сделать всех равными перед законом, сняв неприкосновенность с депутатов, судей и президента. Действующий президент Украины Петр Порошенко также неоднократно заявлял об отмене иммунитета для чиновников, но не предпринял для этого практических шагов.

Тема неприкосновенности в Украине всплывает всегда перед выборами Рады и президента.