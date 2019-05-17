Гройсман внезапно призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом он заявил в пятницу на пленарном заседании парламента.
«Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность», — сказал премьер, добавив, что это, по его убеждению, «правильно, честно и достойно».
По словам Гройсмана, вопрос депутатской неприкосновенности в числе тех, при решении которого можно «вернуть доверие людей».
Напомним, что в ходе избирательной кампании Владимир Зеленский обещал сразу после инаугурации сделать всех равными перед законом, сняв неприкосновенность с депутатов, судей и президента. Действующий президент Украины Петр Порошенко также неоднократно заявлял об отмене иммунитета для чиновников, но не предпринял для этого практических шагов.
Тема неприкосновенности в Украине всплывает всегда перед выборами Рады и президента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016