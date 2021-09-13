КС начнет рассмотрение дела об отмене депутатской неприкосновенности

Конституционный суд на текущей неделе начнет рассмотрение дела по конституционному представлению о неприкосновенности народных депутатов, сообщил народный депутат Александр Качура (фракция «Слуга народа»).

«На этой неделе Конституционный суд возьмётся за рассмотрение дела о конституционности отмены депутатской неприкосновенности. Депутаты, которые обратились в КС, считают, что в момент принятия закона были нарушены процедуры», — написал Качура в Telegram-канале в понедельник.

Как сообщалось, 3 сентября 2019 года Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта № 7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Закон № 27-IX исключает из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В данной статье останется лишь одна норма — о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

31 янванря 2020 года в Конституционный суд конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона об отмене депутатской неприкосновенности. Представление подписали в основном депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».