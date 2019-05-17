Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании в пятницу объявил прекращении деятельности парламентской коалиции"Европейская Украина«.

«Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии „Народный фронт“ о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций „Европейская Украина“ в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность... И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой», — объявил Парубий с трибуны парламента.

Перед этим лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак с трибуны Верховной Рады заявил о выходе из парламентской коалиции и высказался за создание нового большинства.

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — сказал он на пленарном заседании парламента в пятницу.

Глава фракции призвал немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Объединение «Самопомич», Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины» (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции «Самопомич», Радикальной партии и «Батькивщины» заявили о выходе из коалиции. Таким образом де-факто коалиция не существовала с 2016 года.