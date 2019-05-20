Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины на китайские товары приводят к тому, что американские компании покидают КНР.
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии. По его словам, виноваты в этом сами китайцы.
Как подчеркнул Трамп, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять. «Я сказал: ОК, тогда мы поднимем пошлины», - сказал американский президент.
Также Трамп подверг критике бывшего вице-президента Джо Байдена за его позицию по Китаю. «Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить», - сказал президент США.
Напомним, что Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров по торговой сделке между странами.
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