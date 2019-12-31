Трамп анонсировал подписание торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме.

«Я подпишу наше широкое и всеобъемлющее соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января, церемония пройдет в Белом доме. Прибудут высокопоставленные представители Китая, — написал Трамп в своем Twitter. — Позднее я отправлюсь в Пекин на переговоры по второй фазе».

Ранее в этом месяце стало известно, что Вашингтон и Пекин согласовали условия промежуточной торговой сделки, предусматривающей увеличение Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. В связи с этим, Штаты отказались от введения дополнительных пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее. Кроме того, Вашингтон согласился сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%.