Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, передает Reuters.

По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана «очень скоро».

О том, что Китаю и США удалось договориться в рамках первой фазы торговой сделки, Трамп заявил 13 декабря. По его словам, китайская сторона в том числе согласилась на структурные изменения, массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, промышленных товаров и на «многое другое». Кроме того, Соединенные Штаты и Китай решили не накладывать взаимные пошлины, которые собирались ввести 15 декабря.

Напомним, что Трамп еще в октябре сообщил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.