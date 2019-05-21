Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента Украины.

Согласно указам президента от 21 мая 2019 года, обнародованным на сайте главы государства, первым заместителем главы АП стал Сергей Трофимов.

Кроме того, заместителями главы Администрации президента назначены советник нового президента Руслан Рябошапка, ранее занимавшая должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, представитель Зеленского Кирилл Тимошенко и представитель избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк.