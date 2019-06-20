Зеленский издал указ о создании Офиса президента вместо АП

Президент Украины Владимир Зеленский создает Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины.

«Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий», — говорится в указе Зеленского № 417/2019 от 20 июня.

Напомним, сегодня появилось сообщение, что Зеленский намерен перенести свою администрацию в бывший музей Ленина.