Зеленский намерен перенести свою администрацию в бывший музей Ленина

Владимир Зеленский ознакомился с концепцией переезда из здания Администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое — «Украинский дом», где ранее находился музей Ленина. Соответствующее видео в четверг размещено в Telegram-канале команды главы государства.

«Мне очень нравится», — так прокомментировал Зеленский представленную ему архитекторами и дизайнерами концепцию переезда.

Специалисты пояснили Зеленскому реалистичность переезда и то, как может выглядеть его новое место работы. Так, отметили они, площадь «Украинского дома» составляет 8 тыс. кв. м, он способен вместить 650 сотрудников потенциального офиса президента. «Это очень хороший и комфортный показатель», — заверили Зеленского дизайнеры.

Президенту предложили два варианта размещения его кабинета в «Украинском доме» — с окнами, выходящими на Днепр, и с окнами, выходящими на Европейскую площадь, на которой и расположено здание, пояснив, что при этом «люди будут видеть свет в кабинете главы государства и понимать, что президент работает». Зеленский предпочел второй вариант, назвав его «очень символичным».

Стены кабинета, согласно представленному плану, стеклянные. Здание планируется оснастить современными коммуникациями, а рядом сделать фонтан.

Замдиректора по вопросам развития Национального художественного музея Украины Ольга Балашова на встрече с Зеленским отметила символичность возможного переезда главы государства в «Украинский дом». «Когда в Киеве в 1919 году появился первый музей Ленина, то он занял помещение Центральной Рады. А вы теперь хотите переехать в бывший музей Ленина, то есть это как возвращение исторической справедливости определенным образом», — полагает она.

В нынешнем здании администрации президента на улице Банковой Зеленский предложил организовать «хороший исторический музей».

«Украинский дом» расположен в Киеве в южной части парка Владимирская горка, в самом начале улицы Крещатик, на Европейской площади.

Дом изначально предназначался для Киевского филиала Центрального музея В. И. Ленина, который ранее находился в здании бывшего Педагогического музея, где сейчас расположен Киевский городской дом учителя. Новое здание для музея Ленина строилось с 1978 года, переезд состоялся в 1982 году.

С 1993 года в Музее Ленина был создан центр «Украинский дом», и с тех пор здание использовалось как выставочно-презентационный комплекс.