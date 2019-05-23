Кличко со скандалом уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений, причастных к нарушениям законодательства.
Как сообщается на официальном сайте мэрии в четверг, такое решение было принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ, и по обращениям предпринимателей.
«Во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, установлены нарушения, в частности, тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики. Материалы аудиторской проверки направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования», — говорится в сообщении.
Кличко заявил, что «проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах».
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