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«Безвиз» и высокие цены: Львов теряет туристов

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«Безвиз» и высокие цены: Львов теряет туристов

Еще не так давно сфотографироваться рядом с надписью «Я люблю Львов» в центре города стояла очередь. Теперь здесь значительно спокойнее — туристов меньше. Жалуются на меньшую загруженность работой и львовские гиды-экскурсоводы. Ирина Замрий, которая регулярно водит экскурсии по городу, говорит, что самым активным был 2016-й. Если тогда у нее могли быть заказы чуть ли не ежедневно, то теперь, в основном, только на выходных и во время праздничных дней и каникул.

Все чаще приходится скучать и продавцам сувениров. «Когда-то даже в дождливую погоду здесь были туристы. А теперь даже в солнечную — не так много. Это печально, потому что от этого зависят мои доходы», — рассказывает львовянка Наталья Кулик, которая уже не один год торгует изделиями из кожи на площади Рынок. По ее словам, уже прошедший год был заметно хуже, чем предыдущие. Говорить об улучшении ситуации и сейчас не приходится.

Сокращение туристов во Львове подтверждает и официальная статистка. По данным Львовского городского совета, если в 2016-2017-м годах Львов посещало около 2,6 миллиона туристов ежегодно, то в 2018-м — только 2,2 миллиона.

Не только «безвиз»

«Ситуация изменилась после введения „безвиза“, — объясняет Игорь Губилит, руководитель туристической фирмы, которая также почувствовала падение количества клиентов. — Туристам из Мариуполя или Днепра теперь не интересно ехать во Львов, толкаться в поезде, а можно сесть на лоукост и лететь в Европу за достаточно небольшие деньги ». Выдержать такую конкуренцию не легко. Сейчас фирма Губилита предлагает более 50 маршрутов по Львовщине, 20 — по Закарпатью. Ежегодно открывают новые направления, но желающих начинает не хватать, признает предприниматель.

Но не только из-за «безвиза» Львов не досчитался туристов. Особенно провальным, по словам Губилита, стал прошлый зимний сезон. Здесь, по его мнению, навредило больше военное положение, напугавшее людей, которые отменили даже то, что было заказано ранее.

За границу люди едут за новизной, считает Татьяна Гончаренко, руководитель Общественного совета при Львовском управлении туризма, который объединяет местных рестораторов и отельеров. Львовский туристический продукт, по ее мнению, давно не менялся, поэтому стал неинтересным.

«Он существует на рынке 5-7 лет и большинство туристов его уже видели. Нет ничего принципиально нового. Да, появляются какие-то фестивали, но видимо, их мало, или слишком узкая у них аудитория. Кроме того, надо учесть, что у людей изменились ценности, они начали по-другому развлекаться, поэтому мы должны сделать им новое предложение », - говорит Татьяна Гончаренко. Поэтому спад, по ее мнению, наоборот может стать толчком к развитию и обновлению отрасли.

Цена и уровень сервиса

Представители туристического бизнеса признают, что для туристов важны цена и сервис. Часто стоимость услуг в Украине такая же, а иногда даже и выше, чем за рубежом. «Так случилось, например, с термальным курортом Косино, где подняли цены, чего не восприняли наши клиенты, — делится опытом Игорь Губилит. — В Венгрии, Словакии посещение подобных термальных бассейнов стоит в полтора-два раза меньше. А туристы — мудрые люди, поэтому выбирают оптимальный для них вариант».

Еще один недостаток, который вредит внутреннему туризму, по словам руководительницы управления туризма Львовского городского совета Лины Остапчук, это — отсутствие скоростного сообщения между украинскими городами. Она говорит, что Львов не может, например, предлагать туры на выходные для некоторых городов. «Для Киева — да, у них есть „интерсити“. Но мы не можем такие „сити-брейки“ предложить Харькову или Днепру, потому что они только в дороге проведут два дня», — объясняет Остапчук.

Что делает власть

Сейчас во Львове наблюдается парадоксальная ситуация: несмотря на уменьшение количества туристов, поступления за счет туризма не упали, а наоборот — выросли. В прошлом году они составляли 151 млн гривен, тогда как годом ранее было лишь 128 млн гривен. Успокаиваться здесь, однако, не приходится, отмечают эксперты. Ведь в основном это произошло из-за роста цен на услуги и увеличение учреждений отдыха. Несколько возросла доля иностранных туристов, которые живут в городе по несколько дней и оставляют в украинских заведениях больше денег. Но в целом тенденция количества туристов отрицательная.

Между тем во Львовском горсовете задумались над новой стратегией для развития туризма. «Мы хотели бы больше развивать конференц-индустрию», — рассказывает Остапчук. По ее словам, в горсовете считают, что это направление финансово выгоднее. «Конференц-делегаты тратят больше, чем обычные туристы. Они живут в гостиницах, приезжают за день или могут остаться на день после конференции. Это — туристы-интеллектуалы, которых мы бы мы хотели видеть в городе», — говорит Остапчук.

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Еще одно направление, которое хотят развивать во Львове — медицинский туризм. Основой должны стать частные клиники, которые готовы предоставлять такие услуги. Среди главных направлений: стоматология, репродуктивная медицина. И еще важный акцент — привлечение иностранных туристов. В этом году особенно активно начали организовывать промо-туры для компаний скандинавского направления. Именно на иностранных туристов, по словам Татьяны Гончаренко, рассчитывают отельеры. Поэтому, даже несмотря на данные о падении туризма, они планируют открытие во Львове четырех новых отелей.

Источник

туризм, Львов
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