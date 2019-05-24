«Укрзализныця» разрешила возить велосипеды в поездах «Интерсити»

АО «Укрзализныця» отменило запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий «Интерсити» и «Интерсити+», говорится в сообщении на официальной странице компании в Facebook.
Согласно обновленным правилам, перевозка велосипедов в разобранном и упакованном виде разрешена в плацкартных или купейных вагонах, а также поездах «Интерсити» и «Интерсити+». При этом в случае если велосипед можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади, плата за его перевозку не взимается. В противном случае за перевозку придется доплатить.
Велосипеды также можно перевозить в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при условии оплаты как за 20кг багажа.
В электричках велосипеды можно перевозить в собранном виде (на ходу) при условии размещения в тамбуре (не более 1 велосипеда на тамбур) или в местах, предназначенных для размещения велосипедов. В пригородном сообщении стоимость перевозки одного велосипеда соответствует стоимости полного билета.
В то же время на официальном сайте компании все еще размещена старая редакция правил, запрещающих перевозку велосипедов в поездах «Интерсити» и «Интерсити+» со ссылкой на отсутствие технических условий для их размещения в вагоне.
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