Реальные союзники Украины – кто они?

В трактате Сунь-Цзы «Искусство войны», в самом начале текста сказано, что «самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска». Как видим, ценность союзнических отношений великий стратег и мыслитель ставил на второе по важности место. Как Украине правильно выбирать союзников во внешней политике?

Для начала нужно понимать, что внешняя политика Украины определяется ее геополитическим положением. Геополитическое положение — система взглядов, которые выводятся из геополитической науки, которую разделяют и применяют на практике основные акторы международной политики.

В книге «Дипломатия» Генри Киссинджер, один из главных мировых специалистов в геополитической науке, писал, что задачей британской политики, как минимум с XVIII века, было недопущение создания коалиции континентальных европейских государств, противостоящей Британии. Именно этим фактом объясняется, например, ее тайная дипломатия на европейском континенте в период Наполеоновских войн. Тогда Британия разрушила намечающийся после заключения Тильзитского мира (1807г.) союз между Францией Наполеона и Россией Александра I (он не поддержал континентальную блокаду Британии). Это привело к тому, что Наполеон вынужден был вторгнуться в Россию в 1812г., с катастрофическими последствиями для его правления.

В начале XX века Британия еще оставалась самым могущественным государством мира в промышленном отношении (хотя ее уже быстро догоняли США и Германия) и самым крупным колониальным формированием («над Британской империей никогда не заходило солнце»). В 1904г. вышла работа члена Тайного совета британского короля Хэлфорда Маккиндера «Географическая ось истории». В ней были сформированы основные принципы глобальной доктрины геополитики, которые действительны и сегодня, описывающие стратегические цели Британской империи на евразийском континенте . Этот труд является каноническим в геополитике. Согласно данной теории «страны моря» (талассократы) — Англия, США — хотят завоевать контроль над «странами суши» (теллурократы), расположенными в Евразии. Им нужен Хартленд («сердцевинная земля»), который расположен на территории нынешних РФ, Ирана, Средней Азии. В 1944г. вышла работа англосакса-американца Николаса Спайкмена (США стали на том момент самым сильным в промышленном отношении государством мира и приняли на себя миссию, обозначенную ранее британскими геополитиками), в которой была внесена новация в геополитику: контролировать непосредственно Хартленд не обязательно, достаточно контролировать земли, которые его обрамляют. Назвав эти земли Римлендом, Спайкмен вывел постулат: «Тот, кто контролирует Римленд, тот контролирует и Хартленд». Геополитические новации Спайкмена развили и сугубо американскую, более раннюю геополитику, основой которой была «доктрина Монро» (западное полушарие — зона стратегических интересов исключительно США). Сутью обновленной геополитики Спайкмена стратегически продолжал оставаться основной тезис — не допускать политических альянсов на евразийском континенте. Но контролировать Хартленд теперь надо было не непосредственно, а через контроль над Римлендом.

Политические руководители СССР понимали истинные причины борьбы США с СССР, которые в своих основах после Второй мировой войны были вызваны не идеологическими соображениями, а геополитическими («Мы будем бороться с СССР за свои геополитические интересы, даже если будем социалистической державой» — Артур Шлезингер-младший, советник Джона Кеннеди). Поэтому они и проводили соответствующую геополитическую контрполитику, поддерживая своих марионеток в западном полушарии — вотчине США (Куба, Никарагуа, Чили и пр.). США, в свою очередь, сдерживали СССР в Европе (Римленд) и били по «подбрюшью» (Римленду) СССР (Хартленда) — Ближний Восток, военные базы в Турции, Средний Восток, Афганистан, Корея, Вьетнам.

Современные США и РФ проводят ту же политику, вызванную геополитическим противостоянием. В частности, сегодня США активны в Украине (бывшей малой части СССР), РФ (основная часть СССР) — в Венесуэле. Геополитические мотивы лежат и в основе сирийского военного конфликта.

Атлантисты — США вместе с Великобританией — являются естественными союзниками независимой Украины, как части Римленда.

Германия не является таким естественным союзником Украины. Германия — страна, находящаяся в политическом отношении по сути в англосаксонской оккупации с 1945 года, внешняя политика, которой всецело определяется США. Однако ранее исторически стратегическими целями Германии всегда было создание единого евразийского формирования для того, чтобы поменять вектор мирового развития в международных делах, наметившийся с XVIII века — а именно доминирование «стран моря» США и Британии в континентальной Европе. Ведь еще немец Фридрих Ратцель, континентальный геополитик, противник англосаксов, в конце XIX века писал о необходимости завоевания для немецкой нации «жизненного пространства» (Lebensraum) на востоке Европы. Его теория показывала озабоченность германской элиты политикой Британии на континенте. Поэтому сейчас при всей видимой жесткости Германии против агрессивной путинской России, на самом деле ее стратегические интересы сходятся с российскими — бросить вызов англосаксонскому миру (например, отсюда лояльность в отношении газовых проектов РФ в Германии и сдержанность относительно англосаксонских инициатив по сжиженному газу). Да, Путин одиозен. Но после его ухода от власти все должно измениться, так думают немецкие элиты. Именно этого — возрождения великой Германии, в политическом смысле, в союзе с Францией и Россией (Европа от французского Бреста до Владивостока) — боятся США и Великобритания, что в «Дипломатии» и обозначал Генри Киссинджер.

Поэтому естественными и стратегическими союзниками Украины, подлинными гарантами ее независимости, являются США, Великобритания и представители Британского содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия). Но никак ни страны континента Франция и Германия, стратегические (подлинные и тайные) интересы которых состоят в заключении стратегического альянса с Россией (получению для них «жизненного пространства» на Востоке) для того, чтобы бросить вызов ненавистному им еще со времен средневековой Столетней и Тридцатилетней (1618-1648 гг.) войн, англосаксонскому миру. Германия и Франция никогда не откажутся от своих стратегических интересов на востоке Европы. Только это движение по мнению французской и германской элит сможет преодолеть «закат Европы», обозначенный Освальдом Шпенглером в своем эпохальном труде. Идеология борьбы за «жизненное пространство» Фридриха Ратцеля «зашита» в головах европейской континентальной элиты (франко-германской). Как и борьба за Хартленд — Россию — «зашита» в головах британской и американской элит, чему их по-прежнему, как и раньше, учат в аристократических частных школах и военных академиях.

Следовательно, все основные контакты по укреплению своего международного положения (стратегия) украинской дипломатией должны осуществляться с атлантистскими англосаксонскими странами, которые единственно являются геополитическими врагами России. Франция и Германия сдадут нас России при представившемся удобном случае. Но это не исключает возможности заключения с ними временных тактических союзов (они сейчас по-прежнему сильно зависят от США). Однако необходимо понимать, что стратегические интересы этих стран разительно отличаются от интересов Украины, поглотить которую мечтают в Кремле.

Союзниками Украины, пусть и далеко не такими влиятельными, как атлантистские англосаксонские государства, являются Польша и Румыния. Геополитическое положение Польши в случае постановки Украины под контроль России станет крайне шатким — она вполне может быть разделена между такими крупными субъектами геополитики, как Россия и Германия (в которой могут прийти к власти крайне правые на волне антимигрантских протестов и постепенного ухудшения социальной ситуации). Невзирая на склонность к накоплению материального, немцев часто в истории «заносит» в тоталитаризм или авторитаризм, и никто не поручится, что этого не произойдет вновь. Кстати, такие фрики, как Эдуард Лимонов давно вбрасывают идею раздела Польши между Россией и Германией (в России организация подобных вбросов от «экспертов» может иметь серьезные далеко идущие намерения). Подобное с Польшей уже не раз происходило. Надежда на НАТО существует до тех пор, пока Германия не возвратится к своим имперским склонностям, чего не стоит исключать (тем более, что в единстве среди членов НАТО нет полной уверенности). Россия и Германия, как две теллурократические державы, с точки зрения геополитики не раз были союзниками, в т.ч. при разделе Польши. Не исключено, что со временем они вновь станут союзниками. Поэтому, Украина для Польши, которую всячески поддерживают США и Великобритания, важна в качестве территориальной прослойки, которая служит изолятором от «незащищенного контакта» с Россией. Следовательно, восстановление максимально эффективных отношений с Польшей для Украины очень важно.

Румыния имеет собственные территориальные амбиции — введение в свой состав Молдовы. Главным противником тут является Россия, которая захватила часть территории Молдовы (Приднестровье) и оказывает идеологическое влияние на жителей Молдовы, формируя антиевропейские взгляды.

Также естественными союзниками Украины являются страны Прибалтики, которые потенциально находятся под угрозой агрессивной политики со стороны РФ.

Полезным будет установление эффективных союзнических отношений с некоторыми странами бывшего СССР, которые могут стать жертвами агрессивной политики России и поэтому могут иметь общие с Украиной интересы. В частности, Белоруссия подвергается давлению со стороны России, так как Путин считает одной из возможностей продления своего пребывания у власти объединение РФ и Белоруссии (аншлюс Белоруссии) и получение должности главы нового государства. В северных районах Казахстана есть территории с большим количеством русских, эти территории могут быть аннексированы Россией. Которая проблемы в экономике будет компенсировать за счет агрессивной внешней политики, тем самым, поддерживая одобрительное отношение российского народа к власти. Азербайджан уже много лет находится в сложном положении из-за того, что Россия всячески способствует сохранению конфликта в Нагорном Карабахе.

Одна из «теорем» геополитики гласит, что Россия как империя нежизнеспособна без Украины, и если Россия потеряет Украину, то лишь вопрос времени, когда Россия рухнет. Маккиндер при подготовке Версальского договора создал концепцию лимитрофных государств. Суть ее в том, что после распада Российской империи в 1917 г., на ее окраинах образовались государства-лимитрофы (от латинского limes «рубеж» и греческого trophos «питающий») — западные губернии (Эстония, Латвия, Литва, отчасти Польша и Финляндия), которые выполняли роль защитного барьера и не имели права на самостоятельную внешнюю политику. Политики того времени использовали эту концепцию в своей практической деятельности. После Второй мировой войны к государствам-лимитрофам стали относиться государства восточной Европы. После распада СССР российский геополитик Вадим Цымбурский доработал геополитическую концепцию государств-лимитрофов Маккиндера. Теперь к государствам-лимитрофам стал относиться пояс примыкающих к России государств, в т.ч. (или в первую очередь) — Украина. В РФ уверены, что существует опасность формирования из лимитрофов санитарного кордона с тенденцией превращения во враждебную России «санитарную империю». Поэтому борьба за лимитрофы — это то, что сейчас происходит с Украиной. А так как доктрину геополитики, концепцию лимитрофных государств и теорию Римленда используют в своей практике ведущие страны мира, Украина обречена на объектность во внешней политике.

Украина на геополитической карте входит в зону Римленда. Она не является субъектом геополитики, она является объектом геополитики. Именно на ее территории ведется борьба между «странами моря» и «странами суши», расположенными в Хартленде, которые не хотят быть подконтрольными «странам моря». Эффективная внешняя политика Украины возможна только в случае правильного выбора стратегических союзников. В первую очередь это США и Великобритания, а также представители Британского содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия). А также сотрудничества со вспомогательными партнерами — Польша, Румыния, страны Прибалтики.

Наши противники отлично владеют постулатами геополитики — Владимир Путин в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок» (2015г.), что он в Сирии защищает геополитические интересы России. В то же время, уровень знаний украинскими дипломатами геополитической доктрины, необходимых для принятия правильных внешнеполитических решений, крайне низок или вообще отсутствует. Большинство из них даже не понимают, что Украина не субъектна в геополитике. Удручающее положение знаний о геополитической науке в украинском дипломатическом и экспертном сообществах ведет к колоссальным провалам во внешней политике. Результаты этого мы видим в Крыму и на Донбассе. Верная трактовка геополитической доктрины, места Украины в ней, следующих из этого вызовов и путей их преодоления практически отсутствует в украинском дискурсе на внешнеполитическую тематику. Это может привести к дальнейшим внешнеполитическим провалам.

Сунь-Цзы писал: тот, кто правильно указывает на мои ошибки — мой учитель, тот, кто мне льстит — мой враг. Основополагающие постулаты построения реальной эффективной внешней политики Украины изложены в данной статье. Надеемся, верные указания на ошибки отечественных дипломатов не только найдут у них соответствующий утверждению Сунь-Цзы отклик в отношении авторов статьи, но и станут дорожной картой для достижения Украиной серьезных внешнеполитических успехов.