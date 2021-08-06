Киев и Черкассы соединит скоростной экспресс Интерсити

К концу 2022 года Черкассы и Киев соединит железнодорожный экспресс Интерсити, что станет возможным благодаря реализации проекта электрификации участка «Черкассы — ст. имени Тараса Шевченко». Об этом сообщила пресс-служба Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Александра Скичко.
Как отметил Александр Скичко, на данный момент Черкассы фактически являются отрезанными от железнодорожных сетей Украины и основной причиной такого положения является отсутствие электрификации — электропоезда идут через станцию им. Шевченко. Поэтому обеспечение электрификации участка между нашим областным центром и ст.Шевченко фактически будет означать появление Черкасс на железнодорожной карте Украины.
Проект даст возможность организовать регулярное железнодорожное пассажирское сообщение электропоездами между Черкассами и Киевом, а также Черкассами и другими областными центрами Украины, среди которых — Одесса, Запорожье, Харьков, Хмельницкий, Тернополь и др.
Главным преимуществом для Черкасс станет запуск скоростного железнодорожного экспресса Интерсити по маршруту «Киев-Черкассы» и «Черкассы-Киев», что значительно ускорит поездки в столицу и возвращение домой по железной дороге для жителей региона. Кроме того, запуск «Укрзализныцей» регулярных железнодорожных маршрутов из Черкасс и в областной центр будет способствовать развитию туризма в Черкасскую область не только для киевлян, но и гостей из других крупных областных центров страны.
В 2021 г. предусмотрено финансирование электрификации на сумму почти 205 млн. грн. Планируется выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка Черкассы — им. Т.Шевченко» — 8,28 млн.грн. и реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка «Черкассы — им. Т.Шевченко» на сумму 196,7 млн. грн. (средняя стоимость реконструкции 1 км по проекту составляет 17,4 млн. грн.). При этом ориентировочная общая стоимость всего комплекса работ составляет 491 млн. 616 тыс. грн.
В Шевченковской дирекции железнодорожных перевозок отмечают, что после завершения проекта электрификации на черкасском направлении должен значительно увеличиться пассажиропоток — за счет того, что жители Черкасс и гости региона пересядут с автобусов на поезда.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016