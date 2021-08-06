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Киев и Черкассы соединит скоростной экспресс Интерсити

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Киев и Черкассы соединит скоростной экспресс Интерсити

К концу 2022 года Черкассы и Киев соединит железнодорожный экспресс Интерсити, что станет возможным благодаря реализации проекта электрификации участка «Черкассы — ст. имени Тараса Шевченко». Об этом сообщила пресс-служба Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Александра Скичко.

Как отметил Александр Скичко, на данный момент Черкассы фактически являются отрезанными от железнодорожных сетей Украины и основной причиной такого положения является отсутствие электрификации — электропоезда идут через станцию им. Шевченко. Поэтому обеспечение электрификации участка между нашим областным центром и ст.Шевченко фактически будет означать появление Черкасс на железнодорожной карте Украины.

Проект даст возможность организовать регулярное железнодорожное пассажирское сообщение электропоездами между Черкассами и Киевом, а также Черкассами и другими областными центрами Украины, среди которых — Одесса, Запорожье, Харьков, Хмельницкий, Тернополь и др.

Главным преимуществом для Черкасс станет запуск скоростного железнодорожного экспресса Интерсити по маршруту «Киев-Черкассы» и «Черкассы-Киев», что значительно ускорит поездки в столицу и возвращение домой по железной дороге для жителей региона. Кроме того, запуск «Укрзализныцей» регулярных железнодорожных маршрутов из Черкасс и в областной центр будет способствовать развитию туризма в Черкасскую область не только для киевлян, но и гостей из других крупных областных центров страны.

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В 2021 г. предусмотрено финансирование электрификации на сумму почти 205 млн. грн. Планируется выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка Черкассы — им. Т.Шевченко» — 8,28 млн.грн. и реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка «Черкассы — им. Т.Шевченко» на сумму 196,7 млн. грн. (средняя стоимость реконструкции 1 км по проекту составляет 17,4 млн. грн.). При этом ориентировочная общая стоимость всего комплекса работ составляет 491 млн. 616 тыс. грн.

В Шевченковской дирекции железнодорожных перевозок отмечают, что после завершения проекта электрификации на черкасском направлении должен значительно увеличиться пассажиропоток — за счет того, что жители Черкасс и гости региона пересядут с автобусов на поезда.

Черкассы, Интерсити
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