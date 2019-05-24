Уволенный Зеленским член Нацсовета по телерадио не хочет уходить

Новоназначенный указом экс-президента Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Владимира Зеленского и собирается обжаловать решение в суде.

Об этом он сказал во время брифинга представителей Нацсовета в Киеве в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

Горковенко отметил, что по закону его можно уволить в двух случаях — по собственному заявлению или в случае смерти.

«Очевидно — вторая причина, я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с условием, мол „ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчаст “», - рассказал он.

«Похоже, „разбирание на запчасти“ выглядит именно так. Но у нас правовое государство и суды еще никто не отменял», — заявил Горковенко и подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

Напомним, что до назначения членом Нацсовета Горковенко работал заведующим отдела Главного управления информполитики Администрации президента Порошенко.