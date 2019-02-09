Нацсовет обнаружил на NewsOne политическую джинсу

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выявил в эфире телеканала NewsOne признаки политической джинсы, посвященной кандидату в президенты Украины Юрию Бойко. Об этом Укринформу рассказал член Нацсовета Сергей Костинский по итогам заседания рабочей группы по наблюдению за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства во время кампании по выборам Президента Украины в 2019 году.

«Рабочая группа зафиксировала, что эфир телеканала NewsOne целый день был посвящен кандидату в президенты Юрию Бойко», — сказал Костинский.

Чиновник уточнил, что мониторинг телеканала показал, что в период с 30 января по 3 февраля в программе телеканала транслировалась серия передач Newstime, посвященная Бойко. Она касалась освещения партийных мероприятий «Оппозиционной платформы — За жизнь», от которой политик был выдвинут кандидатом в президенты.

В Нацсовете обратили внимание на то, что обнародованные материалы не были обозначены как политическая реклама или предвыборная агитация.

Кроме того, по словам Костинского, с 30 января по 5 февраля в передачах новостей Topnews телеканала NewsOne транслировались сюжеты, посвященные освещению избирательного процесса в Украине с участием исключительно Бойко. При этом деятельность других кандидатов на пост президента за указанный период в передачах новостей не освещалась.

«Подавляющее большинство материалов освещает избирательный тур кандидата в нескольких областях Украины и его политическую силу исключительно в положительном и несбалансированном позициями других политических позиций контексте», — прокомментировал член Нацсовета.

Рабочая группа Нацсовета установила, что трансляция такого контента имеет признаки политической джинсы — журналистского материала или материала пресс-служб, направленного на улучшение/ухудшение или создание положительного/отрицательного имиджа политических партий, заказчиками которого являются политсилы, отдельные политики или люди, имеющие политические интересы.

В то же время такие действия лицензиата содержат, по решению Нацсовета, признаки нарушения Кодекса Украины об административных правонарушениях, несоблюдения принципов равных избирательных прав, определенных законом «О выборах Президента Украины», а также нарушения требований редакционного устава телерадиоорганизации в части надлежащей сбалансированности и ее уровня.

«Изучив материалы, рабочая группа предложила направить информацию в Центральную избирательную комиссию, Министерство внутренних дел Украины и на рассмотрение независимого экспертного совета по вопросам деятельности масс-медиа во время выборов для предоставления экспертной оценки», — добавил Костинский.