В Раду поступило заявление Гройсмана об отставке

В Верховную Раду поступило заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке, сообщает УНН. Как сказала глава пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк, заявление было зарегистрировано накануне, 23 мая.
Гройсман объявил, что покинет пост главы правительства, еще в понедельник, 20 мая. Это произошло сразу после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой Кабмина.
«Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — сказал он.
Премьер после этого напомнил, что, согласно Конституции, правительство подает прошение об отставке Верховной Раде, а не президенту. Он также пообещал подать в отставку 22 мая. Должность нового главы правительства также утверждает парламент по представлению президента.
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