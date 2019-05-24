В Раду поступило заявление Гройсмана об отставке

В Верховную Раду поступило заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке, сообщает УНН. Как сказала глава пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк, заявление было зарегистрировано накануне, 23 мая.

Гройсман объявил, что покинет пост главы правительства, еще в понедельник, 20 мая. Это произошло сразу после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой Кабмина.

«Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — сказал он.

Премьер после этого напомнил, что, согласно Конституции, правительство подает прошение об отставке Верховной Раде, а не президенту. Он также пообещал подать в отставку 22 мая. Должность нового главы правительства также утверждает парламент по представлению президента.