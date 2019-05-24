Филарет заявил, что в ПЦУ заправляют антиукраинские силы

Почетный патриарх УПЦ (ПЦУ) Филарет заявляет, что на предстоятеля УПЦ (ПЦУ), митрополита Киевский и всея Украины Епифания влияют антиукраинские силы.
«Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, — антиукраинские и московские — и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения», — сказал патриарх Филарет по результатам Священного синода в пятницу в Киеве.
В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах.
Также он повторил высказанное ранее несогласие с пунктами Томоса.
«Спасибо Вселенскому патриарху за Томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в Томосе», — добавил патриарх Филарет.
Он подчеркнул, что принимает Томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.
Что касается принятых решений Синода, за часть которых он не голосовал, Филарет отметил, что будет выполнять только те решения, которые не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.
В частности, речь идет таких пунктах, за которые не голосовал Филарет: «Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов», а также «Поместная УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат духовенство и верных все вопросы обсуждать и решать в духе заповеданной Господом братской любви, избегая з разжигания вражды и противостояния. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016