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Филарет заявил, что в ПЦУ заправляют антиукраинские силы

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Филарет заявил, что в ПЦУ заправляют антиукраинские силы

Почетный патриарх УПЦ (ПЦУ) Филарет заявляет, что на предстоятеля УПЦ (ПЦУ), митрополита Киевский и всея Украины Епифания влияют антиукраинские силы.

«Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, — антиукраинские и московские — и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения», — сказал патриарх Филарет по результатам Священного синода в пятницу в Киеве.

В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах.

Также он повторил высказанное ранее несогласие с пунктами Томоса.

«Спасибо Вселенскому патриарху за Томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в Томосе», — добавил патриарх Филарет.

Он подчеркнул, что принимает Томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.

Что касается принятых решений Синода, за часть которых он не голосовал, Филарет отметил, что будет выполнять только те решения, которые не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.

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В частности, речь идет таких пунктах, за которые не голосовал Филарет: «Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов», а также «Поместная УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат духовенство и верных все вопросы обсуждать и решать в духе заповеданной Господом братской любви, избегая з разжигания вражды и противостояния. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины».

Филарет, ПЦУ
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Пятница, 24 мая 2019
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