«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом в Европе

Испанский «Реал» стал самым ценным футбольным клубом в Европе по версии международной аудиторской компании KPMG. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник пресс-службой компании.
Суммарную стоимость активов «Реала» оценили в €3,224 млрд. В отчете подчеркивается, что «Реал» занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов. Еще одним фактором стало повышение общего роста операционной прибыли на 29% от коммерческих доходов.
Второе место занял английский «Манчестер Юнайтед» (€3,207 млрд), третьим стала немецкая «Бавария» (€2,696 млрд). Далее расположились испанская «Барселона» (€2,676 млрд), английские «Манчестер Сити» (€2,460 млрд), «Челси» (€2,227 млрд), «Ливерпуль» (€2,095 млрд), «Арсенал» (€2,009 млрд), «Тоттенхэм» (€1,679 млрд). Десятку лидеров замкнул итальянский «Ювентус» (€1,548).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016