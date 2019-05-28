Миссия МВФ встретилась с Зеленским – вернется в Украину после выборов и формирования нового Кабмина

Миссия Международного валютного фонда заявила о готовности после парламентских выборов и формирования Кабинета министров прибыть в Украину для продолжения переговоров, сообщил руководитель миссии в Украине Рон ван Роден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку», — цитирует ван Родена пресс-служба главы государства.

Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду является новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Украина договорилась с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества.

«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины», — сказал он.

Состоявшиеся во вторник переговоры с МВФ Данилюк назвал «продуктивными», в ходе которых Украина «получила положительный сигнал».