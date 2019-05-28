СМИ сообщили, куда Зеленский совершит свой первый зарубежный визит

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Брюссель. Об этом «Европейской правде» стало известно от собственных источников.

Ожидается, что визит состоится 5 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского.

По информации ЕП, приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

По информации «Радио Свобода», во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Кроме того, среди запланированных у Владимира Зеленского бесед — встреча в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.