Профильный комитет Рады рекомендовал Избирательный кодекс к рассмотрению во втором чтении

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса, сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат из фракции «Народный фронт» Леонид Емец.
«Избирательный кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел комитет! 18 голосов „за“. Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем», — написал Емец на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
Напомним, что вчера спикер парламента Андрей Парубий уверял в готовности поставить кодекс на голосование как только он пройдет комитет.
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