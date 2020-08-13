Разумков не исключает внесения изменений в Избирательный кодекс

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает внесение изменений в Избирательный кодекс в ближайшее время.

«Я знаю, что есть инициатива от наших коллег, чтобы еще до того, как прошли выборы, даже во время избирательного процесса это возможно, внести некоторые изменения (в Избирательный кодекс — Ред.), чтобы унормировать проблемные аспекты, которые будут появляться по ходу», — сказал Разумков журналистам в Сумах в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, хотелось бы изменения в Избирательный кодекс внести раньше, но «это достаточно громоздкий документ... и он достаточно заполитизирован».

«Не могу сказать, что он достаточно усовершенствованный, но будет надеяться, что выборы состояться надлежащим образом», — сказал Разумков.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября 2020 года.