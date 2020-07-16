Рада изменила Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3485 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства». За документ проголосовали 308 депутатов.

В частности, состоялась партизация местных выборов — парламент 273 голосами одобрил поправку, которая опустила барьер пропорциональной системы в громады с 10 тыс. избирателей.

Что касается открытия партийных списков и квоты фиксированного процента списка, то Рада не поддержала поправку, которую утвердил профильный комитет, предложив снизить порог до 5%. Осталась действующая до этого квота в 25%.

Это означает, что депутаты, которые получили голосов избирателей 25% или больше от размера избирательного квоты, окажутся в начале территориального избирательного списка той или иной организации партии. В списке они будут располагаться в порядке уменьшения голосов, которые получил соответствующий кандидат. Если несколько кандидатов в депутаты получат равное количество голосов, то их последовательность в списке будет определять организация при выдвижении кандидатов.

После таких кандидатов в списке будут стоять имена тех, которые получили голосов меньше 25% от квоты. Их последовательность будет определять организация партии при выдвижении кандидатов.

Способ формирования избирательных комиссий по которому пройдут местные выборы, также способствует партизации. Право присутствия в комиссиях получили парламентские группы, заключившие договор о сотрудничестве с одной из партий.