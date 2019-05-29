Россия не попала в список супердержав Азиатско-Тихоокеанского региона

Россия заняла пятое место в рейтинге стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), подготовленном базирующимся в Сиднее аналитическим центром Lowy Institute. Результаты исследования были представлены 29 мая в Школе государственного управления Ли Куан Ю в Сингапуре, сообщает РБК.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как экономические показатели страны (размер экономики, уровень технологического развития и т.д.), ее военный потенциал (военные расходы, качество вооружения и т.д.), ее устойчивость (стабильность институтов, уровень геополитической безопасности, запас ресурсов), дипломатический вес, а также степень экономического и военного влияния.

Самой влиятельной страной в регионе были признаны США, их рейтинг составил 84,5. Второе место занял Китай с 75,9, третье — Япония (42,5), четвертое — Индия (41). Показатель России составил 35,4 — на 2,1 пункта выше, чем по итогам прошлого рейтинга Lowy Institute, опубликованного в 2018 году. Таким образом Россия опередила Южную Корею (32,7), Австралию (31,3) и Сингапур (27,9). Всего в рейтинг вошли 25 стран, последние два места в нем заняли Монголия (6,2) и Непал (4,7).

Как указали эксперты, страна, имеющая рейтинг от 40 и выше, является крупной державой, а страны с рейтингом 70 и выше — супердержавами. Россию аналитики сочли «средней».

Главная уязвимость России — слабый уровень ее экономического сотрудничества в регионе. В списке стран с самыми развитыми экономическими связями Россия заняла 15-ю строчку. Аналитики объяснили это «недостаточно развитыми торговыми и инвестиционными связями со странами региона».