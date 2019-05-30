МИД готовит визит Зеленского в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в работе. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двумя министрами иностранных дел Германии и Франции», — сказал Боднар.

Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействия российской агрессии.