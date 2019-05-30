Войти
Трамп отверг обвинения в том, что Россия помогла ему победить на выборах
позиция
Трамп отверг обвинения в том, что Россия помогла ему победить на выборах
Порошенко упрекал США в недостаточной поддержке на выборах
резонанс
Порошенко упрекал США в недостаточной поддержке на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Зеленский встретился с главами МИД ФРГ и Франции – будут ускорять Минский процесс

51
Зеленский встретился с главами МИД ФРГ и Франции – будут ускорять Минский процесс

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

«Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем, как вновь „оживить“ Минский процесс, чтобы достичь цели — установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там», — сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Маас отметил, что немецкая сторона со своими экспертами будет сейчас обсуждать, как можно ускорить Минский процесс, «потому что сейчас (в последнее время — Ред) была небольшая задержка, и с этим нельзя мириться».

«Мы пришли к согласию, что в „нормандском формате“ в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого», — сказал глава МИД ФРГ.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и «мы его в этом поддерживаем».

Читайте также: Курс биткоина приближается к $10000

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца — прекращение огня на Донбассе.

«Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах — это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца — прекращение огня, прекращение войны», — сказал президент журналистам после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Минские договоренности, Хайко Маас, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 30 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016