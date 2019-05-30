Зеленский встретился с главами МИД ФРГ и Франции – будут ускорять Минский процесс

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

«Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем, как вновь „оживить“ Минский процесс, чтобы достичь цели — установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там», — сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Маас отметил, что немецкая сторона со своими экспертами будет сейчас обсуждать, как можно ускорить Минский процесс, «потому что сейчас (в последнее время — Ред) была небольшая задержка, и с этим нельзя мириться».

«Мы пришли к согласию, что в „нормандском формате“ в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого», — сказал глава МИД ФРГ.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и «мы его в этом поддерживаем».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца — прекращение огня на Донбассе.

«Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах — это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца — прекращение огня, прекращение войны», — сказал президент журналистам после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.