Кабмин выделил почти 14 млн грн семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 892,6 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей пятерых погибших военных и 17 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, — от 250 до 400 прожиточных минимумов. В частности, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу — 300 минимумов, III группу — 250 прожиточных минимумов.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.
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