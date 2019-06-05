Зеленский высказался по поводу Супрун: Слава Богу, у меня другой врач

Президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач.
Об этом он сказал в эфире 1+1, крутя вместе с ведущим педали велотренажера.
Отвечая на вопрос, если бы у него была возможность формировать правительство, то кого бы он оставил, и кто из действующих министров ему нравится, Зеленский сказал:
«Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь нужны не шаги, здесь (нужны — Ред.) прыжки».
Журналист попросил президента озвучить мнение относительно некоторых персоналий.
«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете — да? — как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал Зеленский.
О министре образования Лилия Гриневич президент сказал, что не знаком с ней, но «слышал, что она неплохая очень».
Вместе с тем главу МИД Павла Климкина Зеленский назвал профессиональным.
«Климкин — это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров — ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей» , - подытожил Зеленский.
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