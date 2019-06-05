Мэрия Таллинна отказалась назвать одну из площадей именем Бориса Немцова

Комиссия по топонимике Таллинна не поддержала предложение назвать одну из площадей Старого Города в память о политике Борисе Немцове. Об этом мэрия Таллинна сообщила в среду.
«Таллинская комиссия по топонимике не поддержала предложение депутата городского собрания Ээрика-Нийлеса Кросса о переименовании небольшой площади Большой гильдии в Старом городе в площадь имени Бориса Немцова, сочтя более целесообразным сохранение исторического названия», — говорится в распространенном пресс-службой мэрии сообщении.
«В Таллине с 1987 года, когда после полувекового перерыва началось упорядочение названий улиц и других топонимов, выбор названий обусловлен четкими принципами, — заявил зампредседателя комиссии по топонимике Ивари Раннамаа. — Мы отдаем предпочтение историческим названиям. Во-вторых, мы стараемся деполитизировать топонимику. И уж не давать названия в память людей, у которых не было с Таллинном конкретно ничего общего».
Российский политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.
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