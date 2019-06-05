Кучма пообещал прогресс в вопросе обмена пленными

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма уверен в том, что прогресс в вопросе обмена удерживаемыми будет решен.
«Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых — я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее», — сказал он в среду в Минске журналистам после заседания ТКГ, передает Интерфакс-Украина.
По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ. «Я также уверен, что подвижки обязательно будут», — подчеркнул он.
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