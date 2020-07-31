Кравчук заявил, что готов пойти на некоторые компромиссы по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Украины на минских переговорах контактной группы по урегулированию на Донбассе заявил, что готов идти на некоторые компромиссы в переговорах ради достижения мира.

«Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

В то же время, Кравчук отметил, что «есть вещи, которые компромиссам не поддаются». «Это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается», — подчеркнул он.

По словам Кравчука, он будет выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям, а именно «не ставить перед собой невыполнимых задач, решать вопросы пошагово, начать с прекращения огня, потом можно говорить о способах местного самоуправления, о выборах, и тогда шаг за шагом идти дальше».

Офис Владимира Зеленского сообщил 28 июля о решении 81-летнего второго президента Леонида Кучмы прекратить работу в качестве главы украинской делегации в контактной группе. 30 июля Зеленский назначил на должность полпреда Украины в контактной группе 86-летнего первого президента Леонида Кравчука.