На замену Кучме в ТКГ есть сразу несколько кандидатов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает Укринформ.

«Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме — ред.), есть несколько вариантов, до тех пор, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти... Сейчас идет как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена очень мощно, как и до сих пор», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем будет делиться своим опытом.

«Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственническую позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому», — сказал секретарь СНБО.

Напомним, в Офисе президента 28 июля объявили, что второй Президент Украины Леонид Кучма выходит из Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вице-премьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций с обеих сторон и затем уже принимать решение.