Войти
Кандидатуры на должность «аграрного» министра пока нет
кадры
Кандидатуры на должность «аграрного» министра пока нет
Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая
дружба народов
Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

На замену Кучме в ТКГ есть сразу несколько кандидатов

733
На замену Кучме в ТКГ есть сразу несколько кандидатов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает Укринформ.

«Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме — ред.), есть несколько вариантов, до тех пор, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти... Сейчас идет как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена очень мощно, как и до сих пор», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем будет делиться своим опытом.

«Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственническую позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому», — сказал секретарь СНБО.

Напомним, в Офисе президента 28 июля объявили, что второй Президент Украины Леонид Кучма выходит из Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Читайте также: Офис генпрокурора насчитал среди сепаратистов на Донбассе 15 иностранцев

Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вице-премьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций с обеих сторон и затем уже принимать решение.

Леонид Кучма, ТКГ, Алексей Данилов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016