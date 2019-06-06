В РФ выставили условия для продолжения переговоров в «нормандском формате»

Переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» с нуля не будет, для их возобновления нужно оформить прежние договоренности документально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

На вопрос, при каких условиях возможна встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, он ответил:

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией».

«Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что если брать Донбасс, то переговоры были в рамках контактной группы и „нормандского формата“. Это не переговоры с Россией», — заявил Лавров.

«Переговоры в „нормандском формате“ президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы „нормандской четверки“. Если с чистого листа, то это не получится», — сказал глава МИД РФ.

Лавров объяснил, что за последние 4 года в «нормандском формате» четыре лидера достигли «конкретнейших договоренностей о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов».

«И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано», — заявил Лавров.

«Поэтому перед тем как собираться в „нормандском формате“ в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — сказал он.