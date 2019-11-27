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РФ в Париже призовет Украину начать прямой диалог с Донбассом

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РФ в Париже призовет Украину начать прямой диалог с Донбассом

Россия на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей», — сказал Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии, передает Интерфакс.

«Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению „минских договоренностей“», — добавил он.

Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить «минские договоренности», так как она не является их стороной.

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«Россия как член „нормандской четверки“, сформировала рамки, которые легли в основу „минских договоренностей“. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины», — заявил он.

Сергей Лавров, Донбасс, нормандский формат
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