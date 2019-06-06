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Зеленский попросил у США новое оружие и помощь в организации контрпропаганды

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Зеленский попросил у США новое оружие и помощь в организации контрпропаганды

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений. Об этом сам законодатель сообщил в среду, выступая в Сенате. Заседание транслировал телеканал C-SPAN.

«Он (Зеленский — Ред.) откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса, — утверждал сенатор, рассказывая о прошедшей 30 мая встрече. — Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей».

Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что «впечатлен от встречи» с ним, а также назвал беседу продуктивной. «Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем», — сказал сенатор.

Он также рассказал о своей беседе с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. «У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь украинской армии. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил Сената США и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — отметил Портман.

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Отметим, что на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального действия, в 2020 финансовом году (в США начинается с 1 октября) Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на текущий финансовый год на эту цель было выделено $200 млн.

США, оружие, Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Гость
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михаил василенко
михаил василенко 16 минут назад

А НАДО ВООРУЖЕНИЕ????ВЕДЬ ДОГОВОРИЛИСЬ НЕ СТРЕЛЯТЬ В ОТВЕТ....МЫ Ж БУДЕМ ТЕПЕРЬ ТОРГОВАТЬ С МОСКОВСКИМИ ОККУПАНТАМИ...ПЛАТИТЬ ИМ ЗА СМЕРТИ СВОИХ СОЛДАТ И ПАТРИОТОВ....ЧТО ПАДЛЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫХ МОЛОДЫХ В ЛИЦЕ КУЧМЫ И ПИНЧУКА????

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