Луценко озвучил условия, на которых возможна торговля с предприятиями в ОРДЛО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года, иначе она подпадает под статью Уголовного кодекса Украины о финансировании терроризма.
«После того, как террористы „национализировали“ украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма», — написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.
Как сообщалось, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении представителя Украины Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это «будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз».
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